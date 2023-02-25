Kamel Charchour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamel Charchour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamel Charchour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kamel Charchour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kamel Charchour 24 Ocak 2003 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kamel Charchour Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamel Charchour, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına - tarihinde katılmıştır. Kamel Charchour'nin MC Alger ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Kamel Charchour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kamel Charchour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kamel Charchour şuan MC Alger takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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