Kamel Hamidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamel Hamidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamel Hamidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamel Hamidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamel Hamidi 1 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamel Hamidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Kamel Hamidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kamel Hamidi'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamel Hamidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamel Hamidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamel Hamidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamel Hamidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında US Biskra

30 Aralık 2017 yılında O Médéa

1 Temmuz 2018 yılında USM El Harrach

21 Temmuz 2019 yılında MC Oran

30 Ağustos 2021 yılında MC Alger

Kamel Hamidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamel Hamidi şuan MC Alger takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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