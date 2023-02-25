Kamel Soufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamel Soufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamel Soufi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamel Soufi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamel Soufi 5 Haziran 1996 tarihinde Sidi Bel Abbès şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamel Soufi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Kamel Soufi'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamel Soufi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamel Soufi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamel Soufi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamel Soufi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CR Belouizdad

1 Temmuz 2018 yılında WA Tlemcen

20 Eylül 2021 yılında MC Oran

Kamel Soufi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamel Soufi şuan MC Oran takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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