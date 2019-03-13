Kamelya kütüphane

Amasya Güzel Sanatlar Lisesinin bahçesindeki bir kamelya, okul idaresi tarafından kütüphaneye dönüştürüldü.

İçindeki bölmelere çok sayıda kitabın konulduğu kütüphanenin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu da katıldı. Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, bu kütüphane ile öğrencilerin bahçede dinlenirken bilgiye daha kolay ulaşmalarının sağlanıp kitap okuyabileceklerini söyledi.

Toplantı yaptığı öğretmenlerle 2023 Eğitim Vizyonu hakkında yapılacak olan çalışmalara değindikten sonra sınıfları ve atölyeleri dolaşan Kösterelioğlu, faaliyetleri hakkında Okul Müdürü Korkut Şahin'den bilgiler aldı.

Kaynak: İHA