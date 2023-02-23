Kamen Hadzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamen Hadzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamen Hadzhiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamen Hadzhiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamen Hadzhiev 22 Eylül 1991 tarihinde Kochan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Камен Гълъбов Хаджиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamen Hadzhiev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Kamen Hadzhiev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kamen Hadzhiev'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamen Hadzhiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamen Hadzhiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamen Hadzhiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamen Hadzhiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2010 yılında Pirin GD

1 Temmuz 2011 yılında Chepinets

1 Mart 2012 yılında Minyor Pernik

28 Ağustos 2013 yılında Doxa Petrousas

31 Ocak 2014 yılında Lok. Sofia

6 Temmuz 2015 yılında VfB Oldenburg

1 Temmuz 2016 yılında Fortuna Sittard

1 Temmuz 2017 yılında Beroe

14 Ocak 2019 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2021 yılında Beroe

8 Şubat 2022 yılında Pakhtakor

13 Temmuz 2022 yılında Lok. Sofia

14 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Hebar P.

Kamen Hadzhiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamen Hadzhiev şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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