Kamer Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamer Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamer Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamer Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamer Krasniqi 11 Ocak 1996 tarihinde Osnabrück şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamer Krasniqi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Kamer Krasniqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamer Krasniqi'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kamer Krasniqi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/k.krasniqi10/

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Kamer Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamer Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kamer Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamer Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Osnabrück U17

1 Temmuz 2013 yılında Osnabrück U19

1 Temmuz 2015 yılında Osnabrück II

1 Temmuz 2016 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2019 yılında BSV Rehden

21 Ocak 2020 yılında Sonnenhof-Gr.

5 Temmuz 2020 yılında BSV Rehden

1 Temmuz 2022 yılında VfB Oldenburg

Kamer Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamer Krasniqi şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamer Krasniqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfL Osnabrück (2009-2015)

Kosova U21 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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