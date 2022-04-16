Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı ne iş yapar, Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı Tanımı;

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Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı Maaşları

Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.35

Meslek Adı :

Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı mağazada veya reyonda kompakt, yarı profesyonel, profesyonel fotoğraf makineleri, kameralar, objektifler ile her türlü fotoğrafçılıkla ilgili aksesuarın tanıtım ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kamera ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mağazaya veya reyona gelen müşterileri güleryüzle karşılamak,

b) Müşterinin ihtiyacına ve kullanım amacına uygun olan fotoğraf makinesi ve kamera modellerini tavsiye etmek,

c) Müşterinin istediği fotoğraf makinesi ve kamera modellerini vitrinden çıkarmak,

d) Kamera ve fotoğraf makinesinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve modelin özelliklerini tanıtmak,

e) Farklı odak uzaklıklı objektiflerin ( Lensler ) tanıtım ve satışını yapmak,

f) Satılan ürünün ambalajını açmak, ürünün aparatlarını ( şarj aleti, bataryasını, askı ve çantasını, bağlantı kablolarını ) kontrol etmek,

g) Sualtı kamera ve fotoğraf makineleri ve aksesuarların satışını yapmak,

h) Filtreler, hafıza kartları, şarj cihazları, fotoğraf makinesi çantaları, tripot, batarya ve pillerin satışını yapmak,

i) İndirimli ürünler ve kampanyalar hakkında müşterilere bilgi vermek,

j) Müşterinin istediği modelin olmaması halinde alternatif ürünler sunmak ve tanıtmak,

k) Satılan ürünlerin fatura ve garanti kartlarını düzenlemek, tanıtım kartını, servis bağlantıları içeren belgelerle birlikte ambalajlamak,

l) Satış işlemi tamamlandığında duruma göre müşteriye kasa noktasına kadar eşlik etmek, müşteriye teslim etmek,

m) Kameralar ve fotoğraf makinelerinin özelliklerini ve fiyatlarını etiket üzerine yazmak, gerekli güncellemeleri yapmak,

n) Mağaza vitrininde veya reyonda bulunan ürünlerin görsel standartlara uygun olmalarını sağlamak,

o) Sergilenen fotoğraf makineleri, objektifler, el kameraları ve diğer ürünlerin tozlarını almak,

p) Vitrinde veya reyonda bulunan ürünlerin güvenliğine dikkat etmek, mağaza yöneticisi ve varsa güvenlik görevlisiyle koordinasyon halinde çalışmak,

q) Müşterinin istediği model ürünün olmaması halinde temin edilmesi için ilgili yöneticisine haber vermek,

r) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek veya ilgili yöneticisine yönlendirmek,

s) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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