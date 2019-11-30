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Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı (2)

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 27 Kasım Çarşamba günü, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren ve bugün Kepez beldesinde yakalanan Alican Avuç, Biga Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine...

Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 27 Kasım Çarşamba günü, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren ve bugün Kepez beldesinde yakalanan Alican Avuç, Biga Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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