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Kameradan belirlenen kız çocuğuna taciz şüphelisi tutuklandı

Mehmet BULDU/IZNIK,(BURSA)- BURSA'nın İznik ilçesinde bir markette, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A. (65) tutuklandı.

Kameradan belirlenen kız çocuğuna taciz şüphelisi tutuklandı

Mehmet BULDU/IZNIK,(BURSA)- BURSA'nın İznik ilçesinde bir markette, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A. (65) tutuklandı.

Suriye uyruklu yaşı küçük kızı taciz ettiği iddia edilen H.A.'nın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılararak ilçede büyük tepkiye neden oldu. Bunun üzerine İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheliyi ve adresini tespit etti. Evinde gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

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