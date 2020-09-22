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  3. Kameraları görünce hırsızlıktan vazgeçtiler

Kameraları görünce hırsızlıktan vazgeçtiler

Avcılar'da yaşanan olayda, park halindeki iki aracın plakalarını söken iki şüpheli, kendilerini görüntüleyen güvenlik kameralarını görmeleri üzerine hırsızlıktan vazgeçerek söktükleri plakaları otomobillere geri taktı.

Kameraları görünce hırsızlıktan vazgeçtiler

Avcılar'da park halindeki iki otomobilin plakalarını söken iki şüpheli, bölgede kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası olduğunu fark edince bunları yerine takarak uzaklaştı. Park halindeki araçların plakalarını çalarak, çalıntı araçlara takıp, yeni hırsızlık olaylarında kullanan şüphelilerin Tahtakale'deki hırsızlık girişimi güvenlik kameralarından biri tarafından kaydedildi. Saat 02.00 sıralarında Trafo Mevkii'ne gelen iki kişi çevreyi kontrol ettikten sonra iki otomobilin plakalarını sökmeye başladı.

Kameraları görünce hırsızlıktan vazgeçtiler

Otomobilin arka plakasını sökemeyen bir kişi arkadaşından yardım istedi. Yardıma giden arkadaşı çevrede kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası olduğunu fark edince uyarıda bulundu. Bunun ardından iki kişi söktükleri plakaları yerlerine takarak uzaklaştı.

Kameraları görünce hırsızlıktan vazgeçtiler

Hırsızların çalıntı plakaları taktıkları araçlarla daha rahat hareket ederek daha kolay hırsızlık yaptıkları ardından plakaları tekrar değiştirdikleri ifade edildi. Polis şüphelileri tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı.

 

Berna Akkaya
Editör


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