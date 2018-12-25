Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor: 1-3
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay...
SALON: Beylikdüzü
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Ayşegül Girgin)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Hande Korkut)
SETLER: 23-25, 25-20, 21-25, 17-25
SÜRE: 121 dakika (29, 31, 31, 30)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.
DHA
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