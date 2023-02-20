Kameron Lacey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kameron Lacey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kameron Lacey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kameron Lacey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kameron Lacey 16 Ocak 2001 tarihinde Miami, Florida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Jamaika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kameron Lacey Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Kameron Lacey'nin FC Dallas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kameron Lacey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kameron Lacey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında Orlando Academy
1 Ağustos 2019 yılında Charlotte 49ers
1 Mayıs 2022 yılında Asheville City
1 Ağustos 2022 yılında Charlotte 49ers
21 Aralık 2022 yılında Dallas
Kameron Lacey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kameron Lacey şuan FC Dallas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Miramar United, Montverde Academy
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.