Kamerun hükümeti, askerlerin Anglofon bölgede sivilleri öldürdüğünü kabul etti

DAKAR (AA) - Kamerun yönetimi, Kuzey Batı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgede 14 Şubat'ta çok sayıda sivilin öldürüldüğü katliamın askerlerce yapıldığını itiraf etti.

Cumhurbaşkanı Paul Biya, ulusal radyoda yayınlanan açıklamasında, Ndonga Mantung bölgesinin Garbuh köyünde şubat ayında gerçekleşen olayda, 3 asker ve bir milis grubun, Anglofon isyancılara ait bir üsse baskın düzenlediklerini belirtti.

Çıkan çatışmada 5 isyancının öldürüldüğünü ifade eden Biya, asker ve milislerin, daha sonra çatışma esnasında açtıkları ateşte 10 çocuk ve 3 kadının da öldüğünü fark ettiklerini aktardı.

Biya, paniğe kapılan asker ve milislerin gerçekleri gizlemek için yangın çıkardıklarını kaydetti.

Birleşmiş Milletler, söz konusu olayın medyaya yansımasından sonra 23 sivilin askerler tarafından öldürüldüğü iddialarının araştırılmasını istemişti.

Kamerun ordusu ise olayın bölgede devam eden güvenlik operasyonları sırasında meydana gelen "talihsiz bir kaza" olduğu açıklamasını yapmış, çatışma sırasında mermilerin isabet ettiği akaryakıt varillerinden çıkan yangında evleri alev alan 1 anne ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiği bilgisini paylaşmıştı.

- Anglofon krizi



Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.



Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.



Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA