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Kamerun - Mozambik maç özeti izle 4-1! | Vincent Aboubakar'ın golleri

Afrika Kupası Elemeleri 3'üncü maçında Kamerun, Mozambik'i 4-1 mağlup etti. Takımının galibiyetine büyük katkısı olan Beşiktaşlı Aboubakar, 2 gol kaydetti.

Afrika Uluslar Kupası Elemelerinde heyecan sürüyor. 3'üncü maçların oynandığı turnuvada, Kamerun ile Mozambik karşılaştı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise takımının galibiyetinde büyük katkısı bulunan Beşiktaş futbolcusu Vincent Aboubakar oldu. Aboubakar, 2 gol kaydetti. 

Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü ilk 11'de başladığı maçta Vincent Aboubakar 64 dakika oyunda kalarak 2 gol attı.

Kamerun'un diğer golleri Zambo Anguissa ve Clinton Mua'dan geldi.

Bu sonuçla Kamerun gruptaki puanını 7'ye çıkardı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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