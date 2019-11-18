Kamerun’da yaptırılacak Şuhut Kur’an Kursu için bağışlar toplanmaya başladı

Şuhut Belediyesi, Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Deniz Feneri Afyonkarahisar İl Temsilciliği arasında imzalanan protokol sonrası Kamerun'da yaptırılacak Kur'an Kursu için bağışlar toplanmaya başladı. İlk bağışçılardan olan Başkan Bozkurt konu ile ilgili açıklamalarında, "Biz de elimizden gelen desteği yaptık. Kısa sürede bağış toplama işini bitirip Kur'an Kursunun temellerini attıracağımız güne ulaşmayı bekliyoruz. Siz de destek olmak istiyorsanız belediyemize ve Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine başvurabilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA