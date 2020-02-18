Kamerun'un Anglofon bölgesinde 22 sivilin öldürüldüğü iddiası

DAKAR (AA) - Kamerun'un Kuzey Batı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde cuma günü cesetleri bulunan 14'ü çocuk 22 kişinin askerler tarafından vurulduğu iddia edildi.

Ülkenin Ndonga Mantung bölgesinin Garbuh köyünde 22 kişinin ordu tarafından vurulduğuna ilişkin sosyal medyadaki paylaşımların ardından, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) açıklama yapıldı.

OCHA Anglofon Bölgesi Koordinatörü James Nunan, "Silahlı kişiler bilinmeyen bir nedenle 14'ü çocuk 22 sivili öldürdü." ifadesini kullandı.

Kurbanların silahla öldürüldükten sonra cesetlerin yakıldığını belirten Nunan, Kamerunlu bazı siyasetçilerin fail olarak ordu ve hükümeti işaret ettiğini söyledi.

Kamerun muhalefeti de olaydan orduyu sorumlu tuttu.

- Ordudan "talihsiz kaza" açıklaması

Öte yandan ordudan yapılan yazılı açıklamada, olayın bölgede devam eden güvenlik operasyonları sırasında meydana gelen "talihsiz bir kaza" olduğu kaydedildi.

Olayda ölen sivil sayısının iddia edildiği gibi 22 olmadığı ileri sürülen açıklamada, 7 teröristin öldürüldüğü çatışma sırasında sivillerden bir anne ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, teröristlerin üs olarak kullandıkları bir evdeki akaryakıt varillerinin tutuşmasıyla çıkan yangının komşu eve sıçradığını ve buradaki 5 sivilin alevler arasında kalarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.







Kaynak: AA