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Kamerun'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamerun'un Bayrağı Nasıldır?

Kamerun'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kamerun'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kamerun hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kamerun'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamerun'un Bayrağı Nasıldır?

Kamerun ya da resmî adı ile Kamerun Cumhuriyeti, Afrika kıtasının ortabatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijerya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Ekvator Ginesi ve 402 km'lik sahil şeridi ile Atlas Okyanusu oluşturmaktadır.

Kamerun'un Başkenti?

“Yaoundé” şehri Kamerun'un başkentidir.

Kamerun'un Para Birimi Nedir?

“Afrika Frangı” Kamerun'un para birimidir.

Kamerun'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kamerun'un telefon alan kodu : + 237

Kamerun'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamerun'un Bayrağı Nasıldır?

Kamerun'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Kamerun

Kamerun'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Yaoundé

Kamerun'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Cameroon

Kamerun'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamerun'un Bayrağı Nasıldır?

Kamerun'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Yaoundé

Kamerun'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Yaoundé

Kamerun'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Cameroun - Cameroon

Kamerun'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamerun'un Bayrağı Nasıldır?

Kamerun'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca -İngilizce

Kamerun'un Bayrağı Nasıldır?

Kamerun'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamerun'un Bayrağı Nasıldır?

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