Kamerun'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamerun'un Bayrağı Nasıldır?
Kamerun'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kamerun'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kamerun hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Kamerun ya da resmî adı ile Kamerun Cumhuriyeti, Afrika kıtasının ortabatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijerya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Ekvator Ginesi ve 402 km'lik sahil şeridi ile Atlas Okyanusu oluşturmaktadır.
Kamerun'un Başkenti?
“Yaoundé” şehri Kamerun'un başkentidir.
Kamerun'un Para Birimi Nedir?
“Afrika Frangı” Kamerun'un para birimidir.
Kamerun'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kamerun'un telefon alan kodu : + 237
Kamerun'un Türkçe Ülke Telaffuzu
Kamerun
Kamerun'un Türkçe Başkent Telaffuzu
Yaoundé
Kamerun'un İngilizce Ülke Telaffuzu
Cameroon
Kamerun'un İngilizce Başkent Telaffuzu
Yaoundé
Kamerun'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Yaoundé
Kamerun'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Cameroun - Cameroon
Kamerun'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca -İngilizce