Kamerun'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kamerun'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kamerun ya da resmî adı ile Kamerun Cumhuriyeti, Afrika kıtasının ortabatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijerya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Ekvator Ginesi ve 402 km'lik sahil şeridi ile Atlas Okyanusu oluşturmaktadır.

Kamerun'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Kamerun, 26545863 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 52. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0034 olduğu görülmektedir.

Kamerun'un Müslüman Nüfus sayısı 3,498,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 17,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Kamerun'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kamerun'un yüz ölçümü 466579 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kamerun'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2730 km² Karasal Alan : 472710 km²

Kamerun'un Haritadaki Yeri / Konumu