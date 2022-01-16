Kamikaze ne demek, TDK'ya göre Kamikaze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kamikaze ne demek? Kamikaze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kamikaze kelimesi. Peki kamikaze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kamikaze nedir, kamikaze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAMİKAZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kamikaze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kamikaze kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre kamikaze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İkinci Dünya Savaşı yıllarında Japonların kullandığı intihar uçağı

