2022 Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290141Gelinciğine tasma taktı Taksim'e çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldıFenerbahçe'de Mesut Özil krizi! Vitor Pereira'dan sonra bu kez de İsmail Kartal ile...Kamikaze ne demek, TDK'ya göre Kamikaze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290140Muaraza ne demek, TDK'ya göre Muaraza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Bozkurt Kuruç kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Bozkurt Kuruç'un biyografisiEDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca'dan bomba haber! "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim."Okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor! Kıdem arttıkça maaş da artacak!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kamikaze ne demek, TDK'ya göre Kamikaze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kamikaze ne demek, TDK'ya göre Kamikaze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kamikaze kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kamikaze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kamikaze nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kamikaze kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kamikaze ne demek, TDK'ya göre Kamikaze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kamikaze ne demek? Kamikaze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kamikaze kelimesi. Peki kamikaze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kamikaze nedir, kamikaze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KAMİKAZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kamikaze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kamikaze kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre kamikaze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İkinci Dünya Savaşı yıllarında Japonların kullandığı intihar uçağı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT