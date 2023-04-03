Kamil Aab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Aab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Aab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kamil Aab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kamil Aab 1 Aralık 1996 tarihinde Jarosław şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kamil Aab Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sokół Kolbuszowa futbol takımında oynamaktadır. Sokół Kolbuszowa takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kamil Aab'nin Sokół Kolbuszowa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kamil Aab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kamil Aab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Piast T.
1 Temmuz 2016 yılında JKS Jaroslaw
30 Haziran 2017 yılında Piast T.
1 Temmuz 2019 yılında S. Kolbuszowa
30 Haziran 2020 yılında Piast T.
1 Temmuz 2020 yılında S. Kolbuszowa
31 Aralık 2020 yılında Piast T.
1 Ocak 2021 yılında S. Kolbuszowa
Kamil Aab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kamil Aab şuan Sokół Kolbuszowa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?San Jarosław, JKS 1909 Jarosław, Błękitni Pełkinie
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