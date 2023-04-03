Kamil Aab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Aab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kamil Aab kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kamil Aab ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.