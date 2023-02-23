Kamil Antonik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Antonik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Antonik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Antonik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Antonik 28 Kasım 1998 tarihinde Lubaczów şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Antonik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Antonik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Kamil Antonik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 16 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kamil Antonik'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Antonik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Antonik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Antonik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Antonik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Resovia

24 Ocak 2018 yılında KS Wiazownica

30 Haziran 2018 yılında Resovia

1 Temmuz 2019 yılında Arka Gdynia

2 Ekim 2020 yılında Z. Sosnowiec

16 Ocak 2021 yılında Resovia

Kamil Antonik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Antonik şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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