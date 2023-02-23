Kamil Bilinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Bilinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil Bilinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kamil Bilinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kamil Bilinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Bilinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil Bilinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Bilinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Bilinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Bilinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Bilinski 23 Ocak 1988 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Biliński şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Bilinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hat-Trick yapmaktadır. Kamil Bilinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 6 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Kamil Bilinski'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Bilinski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/kamil.bilinski.90

Kamil Bilinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Bilinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kamil Bilinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Bilinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Sl. Wroclaw II

1 Temmuz 2006 yılında Slask Wroclaw

1 Ağustos 2007 yılında Gawin

31 Aralık 2007 yılında Slask Wroclaw

1 Ocak 2010 yılında Znicz Pruszkow

30 Haziran 2010 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2010 yılında Górnik Polkowice

31 Aralık 2010 yılında Slask Wroclaw

1 Şubat 2011 yılında Wisla Plock

30 Haziran 2012 yılında Slask Wroclaw

18 Temmuz 2012 yılında Zalgiris

10 Ocak 2014 yılında FC Dinamo

10 Temmuz 2015 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2017 yılında Wisla Plock

20 Ağustos 2018 yılında Riga

6 Şubat 2020 yılında Podbeskidzie

Kamil Bilinski kimdir

Kamil Bilinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Bilinski şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KS Brochów, Śląsk Wrocław

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Kamil Bilinski nereli

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