Kamil Broda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Broda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Broda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Broda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Broda 19 Temmuz 2001 tarihinde Krakow şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Broda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Kamil Broda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 18 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Kamil Broda'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kamil Broda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Broda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Broda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Broda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wisla U19

18 Ağustos 2017 yılında Wisla Krakow

6 Temmuz 2021 yılında Chojniczanka

30 Haziran 2022 yılında Wisla Krakow

Kamil Broda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Broda şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamil Broda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wawel Kraków, Wisła Kraków

Polonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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