Kamil Dankowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Dankowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Dankowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Dankowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Dankowski 22 Temmuz 1996 tarihinde Duszniki Zdroj şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Dankowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Dankowski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kamil Dankowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Kamil Dankowski'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kamil Dankowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Dankowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Dankowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Dankowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sl. Wroclaw II

12 Şubat 2013 yılında Slask Wroclaw

1 Eylül 2020 yılında LKS Lodz

Kamil Dankowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Dankowski şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamil Dankowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nysa Klodzko, FC Wroclaw Akademy

Polonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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