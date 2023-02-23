Kamil Drygas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Drygas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Drygas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Drygas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Drygas 7 Eylül 1991 tarihinde Kępno şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Drygas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Drygas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wojciech Zlobicki yapmaktadır. Kamil Drygas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kamil Drygas'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kamil Drygas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Drygas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Drygas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Drygas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Lech U19

1 Temmuz 2009 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2010 yılında Lech Poznan

16 Temmuz 2012 yılında Zawisza

30 Haziran 2013 yılında Lech Poznan

29 Ağustos 2013 yılında Zawisza

1 Temmuz 2016 yılında Pogon Szczecin

25 Ocak 2023 yılında Miedz Legnica

Kamil Drygas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Drygas şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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