Kamil Duda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Duda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Duda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Duda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Duda 29 Nisan 2004 tarihinde Lublin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Duda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Duda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Kamil Duda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamil Duda'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Duda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Duda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Duda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Duda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Leczna II

24 Şubat 2021 yılında Gornik Leczna

1 Temmuz 2021 yılında Leczna II

4 Şubat 2022 yılında Chelmianka

30 Haziran 2022 yılında Leczna II

15 Temmuz 2022 yılında Gornik Leczna

Kamil Duda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Duda şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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