Kamil Grabara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Grabara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Grabara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Grabara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Grabara 8 Ocak 1999 tarihinde Ruda Śląska şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Mieczysław Grabara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Grabara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Kamil Grabara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kamil Grabara'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kamil Grabara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Kamil_Grabara1

http://www.instagram.com/kamil_grabara1/

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Kamil Grabara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Grabara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kamil Grabara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Grabara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ruch U19

15 Ocak 2016 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2017 yılında Liverpool U23

6 Ocak 2019 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2019 yılında Liverpool U23

15 Temmuz 2019 yılında Huddersfield

30 Haziran 2020 yılında Liverpool U23

28 Eylül 2020 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2021 yılında Liverpool U23

3 Temmuz 2021 yılında FC Kopenhag

Kamil Grabara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Grabara şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamil Grabara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wawel Wirek Ruda Śląska (2006–2011), Stadion Śląski Chorzów (2011–2012), Ruch Chorzów (2012–2014)

Polonya takımında 22 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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