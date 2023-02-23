Kamil Grosicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Grosicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Grosicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Grosicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Grosicki 8 Haziran 1988 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Grosicki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Grosicki Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamil Grosicki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kamil Grosicki'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kamil Grosicki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GrosickiKamil

http://www.facebook.com/TurboGrosik/?fref=ts

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Kamil Grosicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Grosicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kamil Grosicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Grosicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Pogon II

1 Temmuz 2006 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2007 yılında Legia Varşova

14 Şubat 2008 yılında FC Sion

3 Eylül 2008 yılında Legia Varşova

1 Ocak 2009 yılında Jagiellonia

30 Haziran 2009 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2009 yılında Jagiellonia

10 Ocak 2011 yılında Sivasspor

29 Ocak 2014 yılında Rennes

31 Ocak 2017 yılında Hull

31 Ocak 2020 yılında West Brom

21 Ağustos 2021 yılında Pogon Szczecin

Kamil Grosicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Grosicki şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamil Grosicki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pogoń Szczecin

Polonya takımında 11 numaralı formasıyla 2 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 88 maçta 17 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Ekim 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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