Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından tüm kulüpler yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezona giriş yapmadan önce kadrolarındaki eksiklikleri tamamlayacak olan ekipler, transfer sezonunu iyi değerlendirmek istiyor. Ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta önümüzdeki senenin şampiyonluk hedefine uygun bir kadro kurmanın peşinde.

Geçtiğimiz günlerde beIN SPORTS tarafından siyah-beyazlı ekip için iddia edilen Kamil Grosicki, bu iddiaların ardından açıklama yapma gereği duydu.

Eşiyle İstanbul'da olan Grosicki, "İstanbul'da eşimle vakit geçiriyorum, başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Grosicki'nin ardından eşi Dominika, "İstanbul, büyük bir duygusallıkla geri döndüğümüz şehir. Güzel insanlar, güzel mimari ve harika yemekleriyle güzel şehir. Birkaç gün iki kişi olarak buradayız." açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ'DA YALANLADI

Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Kamil Grosicki iddiaları için, herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirtti.

Daha önce Türkiye tecrübesi bulunan Grosicki, Sivasspor forması giymişti. 2011-2014 yılları arasında yaklaşık 4 sezon Sivas ekibinde 84 maça çıkan Polonyalı yıldız, 13 gol, 19 asist ile oynadı. Şu anda İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'da forma giyen Grosicki, bu sezon çıktığı 44 maçta 9 gol 7 asist ile oynadı.