Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine düşünülen yeni bir isim ortaya çıktı. Polonya basınından gelen haberlere göre, Kamil Jozwiak için sarı-kırmızılılar resmi tekliflerini iletti. Lech Poznan'da oynayan ve her iki kanatta da forma giyebilen 22 yaşındaki genç futbolcu, Fatih Terim'in kanat rotasyonu için istediği tipte bir oyuncu olarak belirtiliyor. Peki Kamil Jozwiak kimdir? Nerelidir? Galatasaray'a mı transfer oluyor? İşte detaylar...

KAMİL JOZWİAK KİMDİR?

22 Nisan 1998 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen 1.76 boyundaki sol kanat oyuncusu sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Genellikle sol kanatta oynayan Jozwiak, terch edilmesi halinde sağ kanata da başarılı bir performans sergileyebiliyor.

Kariyerine ülkesinin takımı Falubaz Zielona Gora U19'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Lech Poznan'ın alt yaş kategorilerinde, oynadı. Bir dönem GKS Katowice'ye kiralanan yıldız kanat oyuncusu 2017'de yeniden takımına döndü.

Kamil Jozwiak, bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 9 gol 7 asist üretti ve kanat performansıyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

GALATASARAY'A MI TRANSFER OLUYOR?

Jozwiak transferi için henüz net bir sonuç ortaya çıkmasa da Polonya basınının iddialarına göre Galatasaray'ın yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Lech Poznan'da forma giyen oyuncu için takımı en az 3 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.