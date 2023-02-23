Kamil Koscielny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Koscielny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Koscielny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Koscielny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Koscielny 4 Ağustos 1991 tarihinde Mielec şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Kościelny şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Koscielny Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Kamil Koscielny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamil Koscielny'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kamil Koscielny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Koscielny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Koscielny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Koscielny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2010 yılında Resovia

31 Aralık 2010 yılında Stal Mielec

10 Temmuz 2015 yılında Siarka T.

15 Ocak 2016 yılında Radomiak

1 Temmuz 2017 yılında Wigry Suwalki

13 Şubat 2018 yılında Rakow

4 Ağustos 2020 yılında Stal Mielec

8 Şubat 2022 yılında P. Niepolomice

1 Temmuz 2022 yılında Warta Poznań

Kamil Koscielny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Koscielny şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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