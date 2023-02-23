Kamil Kruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Kruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Kruk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Kruk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Kruk 13 Mart 2000 tarihinde Drezdenko şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Kruk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamil Kruk'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Kruk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Kruk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Kruk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Kruk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lubin II

19 Haziran 2020 yılında Zaglebie Lubin

3 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2023 yılında Zaglebie Lubin

Kamil Kruk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Kruk şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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