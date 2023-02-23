Kamil Lipka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Lipka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Lipka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Lipka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Lipka 29 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Lipka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına - tarihinde katılmıştır. Kamil Lipka'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamil Lipka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Lipka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Lipka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Lipka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Lipka şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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