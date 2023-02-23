Kamil Lukoszek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Lukoszek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Lukoszek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Lukoszek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Lukoszek 4 Nisan 2002 tarihinde Opole şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Lukoszek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Lukoszek Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Kamil Lukoszek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kamil Lukoszek'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Lukoszek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Lukoszek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kamil Lukoszek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Lukoszek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Gornik II

24 Temmuz 2021 yılında Skra Czesto.

Kamil Lukoszek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Lukoszek şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamil Lukoszek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Odra Opole

Polonya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.