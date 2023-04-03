Kamil Misko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Misko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Misko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kamil Misko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kamil Misko 11 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Miśko şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kamil Misko Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sokół Kolbuszowa futbol takımında oynamaktadır. Sokół Kolbuszowa takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kamil Misko'nin Sokół Kolbuszowa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kamil Misko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kamil Misko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Stal Mielec II
1 Ocak 2018 yılında Czarni Polaniec
30 Haziran 2018 yılında Stal Mielec II
1 Temmuz 2018 yılında Czarni Polaniec
1 Şubat 2019 yılında Sokol Nisko
1 Temmuz 2019 yılında S. Kolbuszowa
31 Aralık 2019 yılında Sokol Nisko
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2021 yılında S. Kolbuszowa
Kamil Misko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kamil Misko şuan Sokół Kolbuszowa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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