Kamil Ogorzaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Ogorzaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Ogorzaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Ogorzaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Ogorzaly 5 Eylül 2000 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Ogorzały şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Ogorzaly Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kamil Ogorzaly'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kamil Ogorzaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Ogorzaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kamil Ogorzaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Ogorzaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wisla U19

1 Temmuz 2016 yılında Sandecja U19

1 Ocak 2018 yılında Sandecja II

28 Şubat 2019 yılında Sandecja

1 Temmuz 2021 yılında Cracovia

Kamil Ogorzaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Ogorzaly şuan Cracovia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sandecja Nowy Sącz, Wisła Kraków

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.