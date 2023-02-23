Kamil Pestka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Pestka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Pestka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Pestka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Pestka 22 Ağustos 1998 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Pestka şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Pestka Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Kamil Pestka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 31 Mayıs 2017 tarihinde katılmıştır. Kamil Pestka'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Pestka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Pestka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kamil Pestka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Pestka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Progres U19

1 Temmuz 2014 yılında Cracovia U19

1 Ocak 2016 yılında Cracovia II

31 Mayıs 2017 yılında Cracovia

15 Şubat 2019 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2019 yılında Cracovia

Kamil Pestka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Pestka şuan Cracovia takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamil Pestka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Prokocim Kraków, Hutnik Kraków, Progres Kraków, Cracovia

Polonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.