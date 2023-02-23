Kamil Slaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Slaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Slaby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Slaby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Slaby 12 Eylül 1993 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Słaby şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Slaby Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Kamil Slaby, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kamil Slaby'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Slaby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Slaby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kamil Slaby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Slaby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sandecja

1 Şubat 2011 yılında P. Targowiska

30 Haziran 2011 yılında Sandecja

1 Mart 2012 yılında Limanovia

30 Haziran 2012 yılında Sandecja

2 Ağustos 2012 yılında Resovia

30 Haziran 2013 yılında Sandecja

3 Temmuz 2017 yılında Termalica

28 Şubat 2018 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2018 yılında Termalica

1 Temmuz 2019 yılında Odra Opole

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2021 yılında Resovia

6 Temmuz 2021 yılında Sandecja

Kamil Slaby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Slaby şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sandecja Nowy Sącz

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.