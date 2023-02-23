Kamil Sobczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Sobczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Sobczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Sobczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Sobczak 1 Ocak 2003 tarihinde Świdnica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Sobczak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kamil Sobczak'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Sobczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Sobczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Sobczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Sobczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Lubin II

2 Şubat 2022 yılında Zaglebie Lubin

Kamil Sobczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Sobczak şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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