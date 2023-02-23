Kamil Soberka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Soberka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Soberka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kamil Soberka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kamil Soberka 5 Nisan 2006 tarihinde Knurów şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kamil Soberka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Kamil Soberka, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kamil Soberka'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Kamil Soberka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kamil Soberka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında AP Gornik
1 Aralık 2021 yılında Gornik U19
30 Ocak 2023 yılında Górnik Zabrze
Kamil Soberka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kamil Soberka şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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