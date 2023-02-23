Kamil Szymura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Szymura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Szymura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Szymura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Szymura 16 Ağustos 1990 tarihinde Jastrzębie Zdrój şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Szymura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Szymura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Kamil Szymura, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Kamil Szymura'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Szymura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Szymura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Szymura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Szymura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Gornik II

1 Ağustos 2009 yılında Górnik Zabrze

1 Mart 2010 yılında Pelikan Lowicz

30 Haziran 2010 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2010 yılında Radzionkow

30 Haziran 2011 yılında Górnik Zabrze

1 Şubat 2012 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2012 yılında Górnik Zabrze

31 Temmuz 2012 yılında Sandecja

12 Şubat 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında GKS Jastrzebie

1 Ağustos 2020 yılında GKS Tychy

Kamil Szymura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Szymura şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamil Szymura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MOSiR Jastrzębie Zdrój

Polonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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