Kamil Wiktorski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Wiktorski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Wiktorski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Wiktorski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Wiktorski 12 Mart 1993 tarihinde Bydgoszcz şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Wiktorski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kamil Wiktorski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kamil Wiktorski'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Wiktorski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Wiktorski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Wiktorski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Wiktorski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2012 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Zabkovia II

20 Şubat 2015 yılında Dolcan Zabki

2 Mart 2016 yılında Legionovia

4 Temmuz 2016 yılında Z. Sosnowiec

4 Temmuz 2017 yılında Podbeskidzie

3 Şubat 2020 yılında Chojniczanka

26 Ağustos 2020 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

Kamil Wiktorski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Wiktorski şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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