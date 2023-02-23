Kamil Wilczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Wilczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil Wilczek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kamil Wilczek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kamil Wilczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Wilczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil Wilczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Wilczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Wilczek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Wilczek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Wilczek 14 Ocak 1988 tarihinde Wodzisław Śląski şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Antoni Wilczek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Wilczek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Kamil Wilczek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kamil Wilczek'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kamil Wilczek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kamilwilczek/

Kamil Wilczek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Wilczek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kamil Wilczek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Wilczek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Silesia Lubomia

1 Temmuz 2006 yılında UD Horadada

1 Ocak 2007 yılında Elche Ilicitano

1 Eylül 2007 yılında GKS Jastrzebie

1 Ocak 2009 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2010 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2013 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2015 yılında Carpi

22 Ocak 2016 yılında Bröndby IF

22 Ocak 2020 yılında Göztepe

6 Ağustos 2020 yılında FC Kopenhag

31 Ocak 2022 yılında Piast Gliwice

Kamil Wilczek kimdir

Kamil Wilczek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Wilczek şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

WSP Wodzisław (–2005)

Kamil Wilczek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 23 numaralı formasıyla 11 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kamil Wilczek nereli

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