Kamil Wojtyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Wojtyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Wojtyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Wojtyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Wojtyra 6 Eylül 1997 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Wojtyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Wojtyra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JD Football Management yapmaktadır. Kamil Wojtyra, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamil Wojtyra'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamil Wojtyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Wojtyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Wojtyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Wojtyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Kasım 2014 yılında Rakow

7 Temmuz 2017 yılında Znicz Klobuck

17 Ağustos 2020 yılında Skra Czesto.

1 Temmuz 2022 yılında Chrobry Glogow

Kamil Wojtyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Wojtyra şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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