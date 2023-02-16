Kamil Yuksel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Yuksel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil Yuksel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kamil Yuksel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kamil Yuksel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Yuksel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Yuksel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Yuksel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Yuksel 10 Mart 1995 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Yuksel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kamil Yuksel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kamil Yuksel'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Yuksel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kamilyuksell77/

Kamil Yukselboyu ve yaşı kaç

Kamil Yuksel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Yuksel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kamil Yuksel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Yuksel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Nisan 2013 yılında Antalyaspor U21

29 Ağu 2014 yılında Derince Spor

19 Ocak 2015 yılında Antalyaspor U21

15 Ağu 2015 yılında Düzcespor

30 Haziran 2016 yılında Antalyaspor U21

29 Ağu 2016 yılında 12 Bingöl Spor

31 Ocak 2018 yılında Antalyaspor U21

29 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

27 Ağu 2019 yılında Bartınspor

15 Ocak 2020 yılında Bolvadin Bld

26 Şubat 2021 yılında Kepez Belediye

Kamil Yuksel kimdir

Kamil Yuksel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Yuksel şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CLK Spor, Meydan Genclik Ve Spor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kamil Yuksel nereli

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