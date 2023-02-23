Kamil Zapolnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Zapolnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Zapolnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Zapolnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Zapolnik 9 Eylül 1992 tarihinde Białystok şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Zapolnik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Kamil Zapolnik, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Kamil Zapolnik'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Zapolnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Zapolnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Zapolnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Zapolnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Jagiellonia II

30 Temmuz 2012 yılında O. Zambrow

31 Aralık 2014 yılında Jagiellonia II

1 Ocak 2015 yılında Wigry Suwalki

13 Ağustos 2015 yılında O. Zambrow

31 Aralık 2015 yılında Wigry Suwalki

7 Temmuz 2017 yılında GKS Tychy

31 Ağustos 2018 yılında Górnik Zabrze

4 Ağustos 2020 yılında Miedz Legnica

Kamil Zapolnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Zapolnik şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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