Kamil Zapytowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Zapytowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Zapytowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Zapytowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Zapytowski 21 Şubat 2004 tarihinde Płock şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Zapytowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına - tarihinde katılmıştır. Kamil Zapytowski'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Zapytowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Zapytowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Zapytowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Zapytowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Zapytowski şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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