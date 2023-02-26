Kamogelo Sebelebele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamogelo Sebelebele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamogelo Sebelebele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamogelo Sebelebele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamogelo Sebelebele {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamogelo Sebelebele Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kamogelo Sebelebele'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamogelo Sebelebele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamogelo Sebelebele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamogelo Sebelebele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamogelo Sebelebele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamogelo Sebelebele şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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