Kamohelo Mahlatsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamohelo Mahlatsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamohelo Mahlatsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamohelo Mahlatsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamohelo Mahlatsi 23 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Kamohelo Abel Mahlatsi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamohelo Mahlatsi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamohelo Mahlatsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 20 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Kamohelo Mahlatsi'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kamohelo Mahlatsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamohelo Mahlatsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamohelo Mahlatsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamohelo Mahlatsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2018 yılında Ubuntu

30 Haziran 2018 yılında SuperSport Res.

1 Ağustos 2018 yılında SuperSport Utd.

2 Eylül 2019 yılında U. Pretoria

31 Ağustos 2020 yılında SuperSport Utd.

6 Ekim 2020 yılında Swallows FC

20 Haziran 2022 yılında Kaizer Chiefs

Kamohelo Mahlatsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamohelo Mahlatsi şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Kamohelo Mahlatsi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U23 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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