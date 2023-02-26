Kamohelo Mokotjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamohelo Mokotjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamohelo Mokotjo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamohelo Mokotjo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamohelo Mokotjo 11 Mart 1991 tarihinde Odendaalsrus, Free State şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamohelo Mokotjo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamohelo Mokotjo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kamohelo Mokotjo'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kamohelo Mokotjo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kamoxmokotjo/

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Kamohelo Mokotjo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamohelo Mokotjo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kamohelo Mokotjo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamohelo Mokotjo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2009 yılında Feyenoord

1 Ağustos 2009 yılında Excelsior

30 Haziran 2010 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2013 yılında PEC Zwolle

8 Ağustos 2014 yılında Twente

7 Temmuz 2017 yılında Brentford

20 Ağustos 2020 yılında Cincinnati

2 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Sekhukhune

Kamohelo Mokotjo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamohelo Mokotjo şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamohelo Mokotjo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SuperSport United

Güney Afrika takımında 12 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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